Conversatorio abordó el debate sobre el proyecto de ley de “falsas denuncias”

Se llevó adelante un conversatorio en el Salón Malvinas para analizar y debatir el proyecto de ley sobre “falsas denuncias”, iniciativa que actualmente genera discusión en distintos ámbitos vinculados a los derechos humanos y la protección de las infancias.

La actividad contó con la participación del ex juez federal y referente en Derechos Humanos Carlos Rozanski, junto a las psicólogas Natalia Matiello y Paulina Báez, quienes expusieron sobre las implicancias que podría tener la iniciativa legislativa en el trabajo de profesionales que intervienen en casos de abuso y situaciones de vulnerabilidad.

Durante el encuentro se desarrolló un espacio de reflexión e intercambio sobre el impacto que este tipo de proyectos podría generar en el acompañamiento integral de niños, niñas y adolescentes, así como también en las tareas de psicólogos, trabajadores sociales y especialistas que actúan en procesos de protección de derechos.

Además, se analizó la situación de vulnerabilidad que atraviesan las infancias víctimas de abuso y las posibles consecuencias que podrían surgir para quienes asisten y acompañan a las personas denunciantes en estos casos.

La jornada reunió a integrantes de organismos e instituciones vinculadas a la promoción y protección de derechos, profesionales y público interesado en la temática.