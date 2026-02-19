Impactante choque en Río Grande: tres vehículos involucrados en calle Posadas

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este miércoles en calle Posadas, entre Guatemala y Panamá, en la ciudad de Río Grande.

De acuerdo a las primeras informaciones, un automóvil Chevrolet Corsa conducido por Norma Hernández colisionó contra dos vehículos que se encontraban correctamente estacionados y sin ocupantes: una Nissan X-Trail y un Renault Sandero.

Tras el impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia de manera preventiva, ya que la conductora manifestó haber atravesado un episodio vinculado a una baja en la presión arterial, situación que habría incidido en la pérdida de control del rodado.

Personal correspondiente intervino en el lugar para asistir a la conductora y llevar adelante las actuaciones de rigor.