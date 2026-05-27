A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, el caso vuelve a conmover al país

“Fue fuertísimo”. Con esas palabras, María Elena Delgado describió el impacto que sintió al ver la nueva reconstrucción realizada con inteligencia artificial que muestra cómo podría verse hoy Sofía Herrera, a casi 18 años de su desaparición en la ciudad de Río Grande.

La imagen fue difundida recientemente en un especial televisivo conducido por Mauro Szeta y representa la quinta actualización oficial del rostro de Sofía desde 2008, utilizando herramientas digitales y tecnología de Inteligencia Artificial.

La madre de Sofía destacó la importancia de mantener vigente el caso tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, señalando que la difusión permanente permite que más personas recuerden la historia y puedan aportar información.

A lo largo de estos años, la familia sostuvo distintas campañas para evitar que la causa quede en el olvido y continúa reclamando que la búsqueda siga activa. En ese marco, reiteraron que cualquier dato puede ser fundamental para avanzar en la investigación.

Actualmente, la Justicia mantiene vigente la búsqueda internacional de Dagoberto Águila Díaz, mientras continúa habilitada la línea gratuita 0800-222-SOFI (7634) para recibir información vinculada al caso.