Tierra del Fuego impulsa una prueba piloto para adelantar la temporada de pesca deportiva

Comenzó la venta de permisos en Río Grande y autoridades provinciales analizan extender el calendario ante la creciente demanda de pescadores locales y visitantes.

La temporada de pesca en Tierra del Fuego podría comenzar antes de lo habitual. Así lo adelantaron desde la Dirección de Recursos Ícticos Continentales, que puso en marcha una prueba piloto en el río Grande con el objetivo de evaluar la posibilidad de adelantar la apertura de la temporada deportiva.

Mientras tanto, ya se inició la venta de permisos de pesca, una noticia celebrada por los aficionados que esperaban ansiosos el inicio de la actividad. El ensayo, que se desarrolla en el tramo comprendido entre el Puente Mosconi y el sector El Tropezón, permitirá determinar si el ecosistema se encuentra en condiciones de soportar un inicio anticipado sin afectar la población de peces ni el equilibrio ambiental.

Según explicaron desde el área provincial, esta medida busca conciliar la demanda turística y deportiva con la conservación de los recursos naturales, una ecuación clave para el futuro de la pesca fueguina.

“No se trata de adelantar la temporada por entusiasmo, sino de hacerlo de manera sustentable y con información científica”, señalaron desde la dirección.

El estudio contempla relevamientos sobre el comportamiento de las especies, el caudal del río y las condiciones climáticas, factores determinantes para decidir si es viable extender el calendario en los próximos años.

Con esta iniciativa, Tierra del Fuego reafirma su compromiso con una pesca responsable, combinando la pasión de los pescadores con el cuidado del entorno natural que distingue a la provincia en todo el país.