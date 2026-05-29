OSEF volverá a brindar cobertura médica en Córdoba desde junio

La Obra Social del Estado Fueguino confirmó la firma de un nuevo convenio con APROSS, organismo de salud de la provincia de Córdoba, que permitirá restablecer la cobertura y atención médica para afiliados fueguinos a partir del 1 de junio.

El acuerdo beneficiará a personas que residan, estudien, trabajen o se encuentren de manera transitoria en Córdoba, además de quienes deban trasladarse por tratamientos o derivaciones médicas.

La reactivación de este servicio era una de las principales demandas de afiliados que necesitaban acceder a prestaciones sanitarias fuera de Tierra del Fuego. Para concretar el convenio se avanzó en una instancia de conciliación y en un esquema de regularización de deuda entre ambas instituciones.

Según se informó, el acceso a las prestaciones se realizará de manera digital mediante la aplicación de APROSS. Además, quienes cuenten con usuario en Ciudadano Digital (CiDi) recibirán una notificación con los pasos necesarios para habilitar el servicio.

El convenio también contempla reciprocidad para afiliados de APROSS que se encuentren en Tierra del Fuego. En esos casos, la coordinación de atención deberá gestionarse por correo electrónico, según la ciudad de residencia.

Desde OSEF señalaron que continuarán trabajando en la recuperación de acuerdos estratégicos para garantizar una mejor atención y mayor accesibilidad a los servicios de salud para los afiliados.