Recomiendan extremar cuidados ante las bajas temperaturas

Con la llegada del invierno y las jornadas de intenso frío, se difundieron una serie de recomendaciones destinadas a prevenir problemas en los hogares y mejorar la seguridad en la vía pública.

Entre las principales medidas, se aconseja controlar el estado de las cañerías y proteger las conexiones de agua para evitar congelamientos que puedan provocar roturas o interrupciones en el servicio.

También se pidió a la comunidad colaborar manteniendo las veredas despejadas de hielo y escarcha, con el fin de facilitar el tránsito peatonal y prevenir accidentes.

Para quienes deban circular en vehículos, se recordó la importancia de utilizar neumáticos aptos para condiciones invernales, especialmente en sectores donde se registra acumulación de hielo sobre la calzada. Asimismo, se recomienda consultar el estado de rutas y el pronóstico climático antes de viajar.

Ante situaciones de emergencia, se encuentra habilitada la línea 103 para solicitar asistencia.