Tierra del Fuego alista la votación: confirman mesas y centros de sufragio para las elecciones 2025

Con vistas a los comicios del 26 de octubre, la Justicia Electoral oficializó la distribución de mesas y establecimientos de votación en toda la provincia de Tierra del Fuego, contemplando tanto a Ushuaia como Río Grande, y garantizando la operatividad en Tolhuin y la Antártida.

La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en pleno proceso de organización para las próximas elecciones del domingo 26 de octubre. La autoridad electoral confirmó la distribución de mesas y establecimientos en todos los rincones del distrito, asegurando la presencia del acto democrático incluso en localidades más aisladas.

En detalle, se definió la habilitación de un total de 453 mesas de votación en el territorio fueguino, de las cuales 233 corresponden a la ciudad de Río Grande y 201 a Ushuaia. En tanto, Tolhuin contará con 18 mesas y la Antártida Argentina tendrá 1.

A su vez, el padrón definitivo registra más de 153.000 electores habilitados en la provincia. De ese universo, la distribución territorial sitúa a Río Grande como el distrito con mayor número de votantes, seguido por Ushuaia.

El operativo electoral incluye también la designación de establecimientos de votación, la logística para garantizar la accesibilidad en todas las regiones y la capacitación de autoridades de mesa, aspectos clave para que el ejercicio del voto transcurra con normalidad.

Las autoridades adelantan que este esquema busca “garantizar el desarrollo del proceso electoral en todas las localidades de la isla”, incluyendo las menos pobladas.

De cara a la jornada electoral, se invita a los electores a consultar su mesa de votación y el establecimiento asignado, respetar los horarios establecidos y acercarse con la documentación requerida para emitir su sufragio.

Con esta organización, Tierra del Fuego se prepara para una participación ciudadana plena, apuntando a que cada voto cuente y que la jornada se desarrolle sin contratiempos.