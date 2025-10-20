A través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, se realizó una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos de la ciudad.

La actividad se desarrolló el sábado 18 de octubre, en las instalaciones de la Dirección de Servicios Veterinarios, ubicadas en 25 de Mayo 2937, y contó con una importante participación de vecinos y vecinas que se acercaron junto a sus mascotas para acceder al servicio.

Durante la jornada se aplicaron 234 dosis de vacunas antirrábicas y se realizaron 263 desparasitaciones, reforzando las acciones de prevención de enfermedades zoonóticas y de promoción del bienestar animal que impulsa el Municipio.

Desde el área se destacó la buena respuesta de la comunidad y se recordó la importancia de mantener el calendario sanitario de las mascotas al día, como parte del compromiso compartido entre el Estado y la ciudadanía para garantizar una convivencia responsable y saludable.

Estas jornadas forman parte del Plan Municipal de Tenencia Responsable, que se lleva adelante de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad, acercando servicios veterinarios esenciales y fomentando el cuidado integral de los animales de compañía.