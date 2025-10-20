Charla abierta sobre prevención del Cáncer de Mama

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará una jornada de reflexión y concientización sobre la importancia de los controles médicos y la detección temprana de esta enfermedad. La actividad tendrá lugar este jueves 23 de octubre, de 10 a 11.30 horas, en el Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, ubicado en Prefectura Naval 730.

Durante el encuentro, profesionales de la salud brindarán información clave, responderán consultas y compartirán recomendaciones sobre hábitos de cuidado y prevención. La propuesta está destinada a todas las personas interesadas en conocer más sobre la detección temprana y la salud integral de las mujeres.

La participación es libre y gratuita, sin necesidad de inscripción previa. Este espacio busca fomentar el acceso a información confiable y promover una mayor conciencia sobre la importancia de realizar controles médicos periódicos, contribuyendo a reducir la mortalidad por cáncer de mama.