Beneficios ANSES: descuentos y reintegros en supermercados desde septiembre

Comenzó a regir el programa “Beneficios ANSES”, una iniciativa destinada a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones que permite obtener descuentos en supermercados de todo el país.

La propuesta incluye rebajas del 10 % al 20 % en cadenas como Carrefour, Coto, Día, VEA, La Anónima y Diarco, entre otras. En algunos casos, como Coto, se suma un beneficio especial para jubilados con 15 % de descuento durante toda la jornada.

Los descuentos se aplican de manera automática al pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de cobro. En los casos de reintegro, el monto se acredita en la cuenta en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Además, los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Nación podrán acceder a un 5 % adicional de devolución utilizando la aplicación BNA+ y MODO, con un tope de $20.000 mensuales. También se suma un beneficio financiero: las cuentas percibirán una remuneración del 32 % TNA sobre saldos de hasta $500.000.

Con esta medida, más de siete millones de personas podrán acceder a precios más accesibles en productos de primera necesidad y aprovechar promociones bancarias que buscan aliviar el bolsillo.