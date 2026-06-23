Espacios de primera infancia amplían su capacidad de acompañamiento a las familias

La reciente puesta en funcionamiento del Centro Infantil Integrado y las actividades desarrolladas en el Centro de Desarrollo Infantil de Río Grande permitieron poner en foco las acciones destinadas al acompañamiento de niños y niñas durante sus primeros años de vida.

Durante una recorrida por ambas instituciones, el gobernador, destacó la importancia de fortalecer las políticas orientadas a la primera infancia mediante un trabajo articulado entre las áreas de salud, educación y desarrollo social, con el objetivo de brindar apoyo integral a las familias desde el embarazo y durante los primeros años de crecimiento de los niños.

En ese marco, se resaltó el rol de estos espacios en tareas vinculadas al cuidado, la estimulación temprana, la alimentación y el seguimiento del desarrollo infantil, así como el acompañamiento que se realiza tanto dentro de las instituciones como en los hogares.

Asimismo, se valoró la reapertura del Centro Infantil Integrado, una institución con amplia trayectoria en Río Grande, cuyas instalaciones fueron reacondicionadas y ampliadas tras un proceso de obras que atravesó distintas etapas y demoras.

De cara al futuro, uno de los desafíos planteados es fortalecer los equipos de trabajo mediante la incorporación de profesionales y personal especializado, con el fin de ampliar la capacidad de atención, extender horarios y mejorar los servicios destinados a las familias de la ciudad.