Convocan a la comunidad a participar de una propuesta por los 25 años del Centro Cultural Alem

Como parte de las actividades por el 25° aniversario del Centro Cultural «Leandro N. Alem», se encuentra abierta una convocatoria destinada a reunir fotografías que reflejen distintos momentos de la historia de este espacio cultural de Río Grande.

La propuesta invita a vecinos y vecinas que hayan participado en talleres, eventos, exposiciones, espectáculos o actividades desarrolladas en el lugar a compartir imágenes y recuerdos que contribuyan a reconstruir su trayectoria.

Las fotografías pueden enviarse al correo electrónico [email protected], indicando, de ser posible, una breve descripción y el año aproximado en que fueron tomadas.

La iniciativa busca recopilar material que forme parte de las celebraciones previstas por el aniversario, poniendo en valor las experiencias y vivencias de quienes han sido parte de la historia del Centro Cultural Alem a lo largo de estos 25 años.