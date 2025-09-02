Empleadas domésticas reciben incremento salarial y bono extraordinario en septiembre de 2025

Las empleadas de casas particulares perciben desde septiembre un aumento del 1 % en los mínimos establecidos, junto con una suma no remunerativa destinada a compensar la falta de ajustes en meses anteriores.

Desde el 1° de septiembre de 2025, entró en vigencia un nuevo esquema salarial para trabajadoras del servicio doméstico, tras aprobarse una actualización que incluye un aumento del 1 % sobre los valores de agosto y un bono no remunerativo que se paga junto a los haberes del tercer trimestre .

Valores mínimos actualizados (septiembre 2025)

Modalidad por hora (menos de 24 h semanales):

Con retiro: $3.052,99 por hora

Sin retiro: $3.293,99 por hora

Modalidad mensualizada (24 h o más semanales):

Con retiro: $374.541,36 mensuales

Sin retiro: $416.485,63 mensuales

Bono no remunerativo (septiembre):

Hasta 12 h semanales: $4.000

Entre 12 y 16 h: $6.000

Más de 16 h y personal sin retiro: $9.500

Este bono fue establecido para contrarrestar la falta de ajustes salariales entre febrero y junio de 2025 .

Conceptos adicionales obligatorios

Antigüedad: corresponde un 1 % del salario básico por cada año trabajado .

Zona desfavorable: se aplica un recargo del 30 % sobre el salario mínimo en provincias como Tierra del Fuego, la región patagónica y otras zonas con condiciones adversas .

Ejemplo práctico para empleadores y empleadas

Una trabajadora de tareas generales, con retiro, que labora más de 24 horas semanales, vería su básico mensual ascender a $374.541,36. A esto se sumaría un bono de $9.500 (si supera las 16 h semanales), el plus por antigüedad (1 % por año) y —en caso de corresponder— un adicional del 30 % por zona desfavorable.