Aumento de Anses: jubilados y pensionados cobrarán con suba en enero

Los haberes se actualizarán por movilidad y ANSES confirmó el cronograma de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

La ANSES aplicará en enero de 2026 un nuevo incremento en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, en el marco del sistema de movilidad que ajusta los montos según la inflación.

La actualización corresponde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre y se acreditará automáticamente junto con los pagos mensuales.

Con este aumento, la jubilación mínima alcanzará los $349.299,32, a lo que se suma el bono extraordinario de $70.000, que continuará vigente sin modificaciones.

De esta manera, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $419.299,32. La suba también impacta en la PUAM, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares y universales.

ANSES informó además que el calendario de pagos de enero se mantiene organizado por la terminación del DNI, de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

