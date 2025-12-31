Vuelven las inscripciones para el asado más grande de Tierra del Fuego

El tradicional encuentro gastronómico internacional celebrará su edición número 23 y ya convoca a equipos de ambos países.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la XXIII edición del Asado Más Grande de Tierra del Fuego, uno de los eventos gastronómicos más emblemáticos de la región.

La competencia tendrá lugar el sábado 7 de febrero de 2026 en la ciudad de Porvenir, Chile, y reunirá a parrilleros y amantes del asado provenientes de Argentina y Chile.

El certamen se desarrollará en el Club de Rodeo, sobre el camino Cordón Baquedano, y contará con equipos integrados por hasta cuatro personas, que competirán en las modalidades de asado parado y asado tendido.

La jornada comenzará por la mañana y culminará con la premiación durante la tarde, en un clima de camaradería y tradición.

Quienes deseen formar parte de esta nueva edición podrán inscribirse hasta el 30 de enero de 2026, accediendo a la información y requisitos correspondientes a través de los canales oficiales de la organización.

El evento promete, una vez más, ser una verdadera fiesta del sabor, la cultura y el encuentro fueguino.