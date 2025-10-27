Amplia red sanitaria garantiza atención en todos los barrios de Río Grande

Con 15 centros y espacios especializados distribuidos en distintos puntos de la ciudad, se busca fortalecer el acceso a la salud pública y de calidad para toda la comunidad.

Río Grande cuenta con una extensa red de dispositivos sanitarios ubicados estratégicamente en diversos barrios, con el propósito de acercar la atención médica y promover el cuidado integral de la salud.

A través del portal www.riogrande.gob.ar/salud, vecinas y vecinos pueden consultar el mapa interactivo que detalla la ubicación de los centros, las especialidades disponibles y los programas en funcionamiento.

Entre los espacios que forman parte del sistema local de salud se encuentran:

Centros Municipales de Salud N.º 1 (Chacra II), N.º 2 (Malvinas Argentinas), N.º 3 (Zona Sur) y N.º 4 (De las Aves).

Centro de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”.

Centro Municipal de las Infancias.

Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita” y su Anexo.

Casa de María.

Área de Prevención y Promoción.

Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”.

Banco de Ayudas Técnicas.

Bromatología.

Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes).

Este entramado sanitario refuerza las políticas públicas orientadas a la prevención, promoción y atención integral, asegurando que cada riograndense tenga acceso a servicios de salud cercanos, inclusivos y de calidad.