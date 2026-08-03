El seleccionado fueguino de judo intensifica su preparación para los Juegos de la Araucanía

El seleccionado de judo de Tierra del Fuego continúa con su puesta a punto de cara a una nueva edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía, con una serie de entrenamientos realizados en las ciudades de Río Grande y Ushuaia que reunieron a deportistas y entrenadores de distintos puntos de la provincia.

Las jornadas estuvieron dirigidas por el entrenador principal del seleccionado, Mariano Coto Bersier, quien coordinó los trabajos técnicos y tácticos tanto en la Casa del Deporte de la Margen Sur, en Río Grande, como en el Dojo Municipal de Ushuaia.

De las actividades participaron niños, jóvenes y los integrantes del preseleccionado provincial, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir entrenamientos y fortalecer el nivel competitivo con vistas al importante certamen binacional.

Al finalizar los encuentros, Coto Bersier valoró el crecimiento que viene mostrando el judo fueguino y destacó el compromiso demostrado por los atletas y el trabajo permanente que desarrollan los entrenadores en ambas ciudades.

El entrenador señaló que el objetivo es sostener este tipo de concentraciones de manera periódica para continuar mejorando el rendimiento del equipo y llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos de la Araucanía, además de afrontar el resto del calendario competitivo de la segunda mitad del año.

Los entrenamientos forman parte de un proceso de preparación que busca consolidar el desarrollo de la disciplina en la provincia, promoviendo el crecimiento deportivo de las nuevas generaciones y fortaleciendo el nivel del seleccionado fueguino de cara a los desafíos que tendrá durante la temporada.