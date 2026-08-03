La Libertad Avanza Tierra del Fuego reunió a sus referentes en un primer encuentro de trabajo

Dirigentes y referentes de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego llevaron adelante su primer encuentro de trabajo con el propósito de fortalecer la organización política del espacio en la provincia y avanzar en una agenda común de cara a los próximos años.

La reunión contó con la participación de representantes nacionales y provinciales, además de funcionarios de organismos nacionales con presencia en Tierra del Fuego. Durante el encuentro se analizaron distintos ejes vinculados al crecimiento del partido y a la consolidación de su estructura territorial.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia, Miguel Rodríguez, señaló que esta primera convocatoria marca el inicio de una etapa de trabajo con vistas al escenario electoral de 2027. En ese marco, remarcó la intención del espacio de respaldar la continuidad del presidente Javier Milei y proyectar una propuesta para gobernar Tierra del Fuego.

Desde el partido también informaron que estas reuniones continuarán desarrollándose en las próximas semanas con el objetivo de ampliar la participación de dirigentes y fortalecer la presencia de La Libertad Avanza en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin