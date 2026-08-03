Inscripciones abiertas para quienes adeudan materias del nivel secundario

Las personas adultas que finalizaron la cursada del nivel secundario, pero aún adeudan materias para obtener su título, podrán inscribirse a la segunda cohorte del programa Titularte 2026, una propuesta destinada a acompañar el proceso de finalización de los estudios.

La iniciativa está dirigida a quienes completaron la cursada hasta el año 2024 y necesitan acreditar las materias pendientes para acceder al título secundario.

El programa ofrece un recorrido de tutorías por asignatura, con modalidad híbrida y una duración de dos meses. Durante ese período, los participantes recibirán acompañamiento pedagógico para preparar los exámenes y completar la terminalidad educativa.

Las inscripciones permanecerán abiertas desde el 3 hasta el 28 de agosto, y deberán realizarse mediante el formulario disponible en el siguiente enlace:

https://forms.gle/18xGmftpwaMCYbPy9⁠�

Al momento de la inscripción será necesario presentar una copia digital del DNI y del Libro Matriz, Certificado Analítico o Certificado de Finalización de Estudios Secundarios donde figuren las materias pendientes.

Quienes necesiten realizar consultas o recibir asistencia durante el proceso podrán comunicarse por correo electrónico. En Río Grande, el contacto es [email protected], mientras que para Ushuaia y Tolhuin se encuentra disponible [email protected].