Convocan a una nueva jornada de actualización para para profesionales de la salud

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los equipos que se desempeñan en el primer nivel de atención, el próximo sábado 1° de agosto se llevará adelante la segunda Jornada de «Manejo de Especialidades en Atención Primaria de la Salud: Cuándo tratar y cuándo derivar».

La capacitación se desarrollará de 10 a 13 horas en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520, y estará destinada a médicos residentes, clínicos, generalistas, médicos de familia y pediatras que trabajan tanto en el ámbito público como privado.

Durante la jornada se brindarán herramientas para mejorar la toma de decisiones en la práctica cotidiana, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de pacientes y la correcta derivación hacia especialistas.

El programa contempla tres exposiciones a cargo de reconocidos profesionales. El Dr. Agustín Pérez disertará sobre Psiquiatría, el Dr. Joaquín Randón abordará temas vinculados a Otorrinolaringología y el Dr. Marcelo Oliva desarrollará contenidos relacionados con Urología.

La actividad es organizada en conjunto con la Clínica CEMEP y apunta a generar espacios de intercambio, actualización y formación continua entre los profesionales de la salud.

Las personas interesadas en participar deberán completar previamente el formulario de inscripción, ya que los cupos disponibles son limitados.

Este tipo de iniciativas busca reforzar la capacitación médica permanente y contribuir a una atención más eficiente, favoreciendo una mejor respuesta a las necesidades de la comunidad.