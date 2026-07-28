Abren las inscripciones para un taller sobre cultivo de mejillones en Tolhuin

Se encuentra abierta la inscripción para participar del taller «Introducción al Cultivo de Mejillón mediante el método Bouchot», una propuesta de capacitación que se desarrollará durante tres jornadas intensivas en agosto en la ciudad de Tolhuin.

La iniciativa está orientada a personas mayores de 18 años interesadas en iniciarse en la actividad acuícola. Durante el curso se brindarán conceptos básicos sobre el cultivo de mejillones mediante el sistema Bouchot, una técnica de origen francés que emplea postes instalados en zonas intermareales y que se caracteriza por su bajo impacto ambiental, su eficiencia productiva y la calidad del producto obtenido.

La capacitación también abordará las oportunidades que ofrece la zona de San Pablo para el desarrollo de la mitilicultura, debido a sus condiciones naturales favorables, como la amplitud de la franja intermareal, la calidad de sus aguas y el régimen de mareas, factores que favorecen este tipo de producción.

El taller se realizará de manera presencial los días 10, 12 y 14 de agosto, de 19:00 a 21:30, en el Colegio Trejo Noel de Tolhuin. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 3 de agosto y podrán efectuarse de forma virtual a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/g7K7ko2Jov53ryCWA⁠�

Los cupos son limitados y, una vez finalizada la etapa de preinscripción, se realizará una selección entre los postulantes que accederán a la capacitación. Además de ser mayores de edad, se solicita contar con predisposición para el trabajo en equipo y para desarrollar tareas al aire libre en condiciones climáticas exigentes. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].