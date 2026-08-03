La temporada de invierno impulsa el turismo en Tierra del Fuego con altos niveles de ocupación

La temporada invernal comenzó con resultados alentadores para el turismo en Tierra del Fuego, donde Ushuaia registró una elevada ocupación hotelera durante julio y un importante movimiento de visitantes atraídos por las propuestas de nieve y las vacaciones de invierno.

Los datos relevados por el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) indican que la ocupación alcanzó un 82% durante la primera semana del mes y trepó al 86% en la segunda, mientras que las estimaciones para el cierre de julio mantienen una tendencia positiva.

El flujo de turistas estuvo acompañado por la realización de la Fiesta Nacional del Invierno, uno de los eventos más convocantes de la temporada, además de diversas actividades promocionales que contribuyeron a potenciar la llegada de visitantes.

Otro de los factores que favoreció el movimiento turístico fue la incorporación de vuelos directos entre San Pablo y Ushuaia, operados por GOL, LATAM y Aerolíneas Argentinas. La nueva conexión fortalece el acceso desde Brasil, uno de los mercados internacionales más importantes para el destino.

Representantes del sector turístico destacaron que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre compañías aéreas, operadores, prestadores de servicios y cámaras vinculadas a la actividad, con el objetivo de mantener la competitividad del destino.

La oferta de actividades de invierno, que incluye centros de esquí, excursiones, gastronomía y experiencias en la nieve, continúa siendo uno de los principales atractivos para quienes eligen el Fin del Mundo durante esta época del año.

Con perspectivas favorables para las próximas semanas, el sector espera sostener el nivel de visitantes durante el resto de la temporada y seguir consolidando a Tierra del Fuego como uno de los destinos invernales más importantes de la Argentina.