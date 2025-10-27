Últimos días de inscripción al “Pre Cosquín 2026”

Desde hace más de 30 años, Río Grande es la sede más austral de este importante evento. En el escenario de la Casa de la Cultura, los y las artistas de la región participarán de la etapa preliminar para ser parte del Festival Mayor del Folklore en Córdoba.

El Municipio de Río Grande invita a los y las artistas del folklore de nuestra región a ser parte del gran festival “Pre Cosquín 2026” en su 54° certamen para nuevos valores, evento que se realizará el 1° y 2 de noviembre en nuestra Casa de la Cultura (Elcano 179).

Quienes estén interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el martes 28 de octubre a través del siguiente link: https://cultura.riogrande.gob.ar/, allí encontrarán el enlace con para completar el formulario con todos los datos personales, además de las bases y condiciones.

Mira también  Raverta y Massa anunciaron aumento por movilidad y ninguna jubilación quedará por debajo de los 60 mil pesos

Cabe mencionar que, como en ediciones anteriores, a los y las participantes ganadoras que viajen a la ciudad de Cosquín, se les ofrecerá alojamiento en un hotel que dispone de sala de ensayo, comidas, seguro médico y un equipo de personal encargado exclusivamente de su acreditación.

Artículos relacionadosMás del autor