Río Grande fue escenario de una nueva edición del Circuito Patagónico Austral de Natación

La ciudad recibió una nueva edición del Circuito Patagónico Austral de Natación, una competencia de carácter internacional que reunió durante el fin de semana a deportistas provenientes de distintos puntos de la Patagonia argentina y chilena.

El certamen se desarrolló por tercer año consecutivo en el natatorio Eva Perón y convocó a un total de 149 nadadores y nadadoras, quienes participaron en las categorías infantil menor, cadetes y juveniles.

La actividad permitió el encuentro entre jóvenes deportistas de ambos países, promoviendo la competencia, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones deportivas de la región.

En esta edición formaron parte de la competencia los clubes Galvarino y Punta Arenas, de Chile; la Escuela Municipal de Ushuaia; el Club Hispano Americano de Río Gallegos; y la Escuela Municipal de Río Grande, que ofició como anfitriona del evento.

Durante las distintas jornadas se disputaron numerosas pruebas en las diferentes categorías, donde los participantes demostraron un destacado nivel competitivo y un importante compromiso con la disciplina.

El Circuito Patagónico Austral de Natación continúa consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario regional, favoreciendo el crecimiento deportivo de jóvenes nadadores y brindando una valiosa experiencia de competencia internacional.

Además de la actividad en el agua, el encuentro generó un espacio de integración entre deportistas, entrenadores y familias, fortaleciendo el intercambio entre delegaciones de ambos lados de la cordillera.

Con una destacada participación y un gran marco de público, la nueva edición del circuito volvió a posicionar a Río Grande como una de las sedes elegidas para el desarrollo de eventos deportivos de alcance patagónico e internacional.