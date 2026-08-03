Advierten que no debe ingresarse a la Laguna de los Patos por el deshielo

Las autoridades de Defensa Civil informaron que la Laguna de los Patos permanece inhabilitada para todo tipo de actividades debido al proceso de descongelamiento que atraviesa su superficie. La medida busca prevenir accidentes y resguardar la seguridad de quienes frecuentan el lugar.

Desde el organismo se explicó que el hielo ya no presenta las condiciones necesarias para soportar el peso de personas, por lo que se solicita evitar el ingreso al espejo de agua hasta nuevo aviso.

Advirtieron que el deshielo incrementa el riesgo de hundimientos, roturas de la capa de hielo y otros incidentes que pueden comprometer la integridad física de quienes ingresen al sector.

Asimismo, pidieron respetar la cartelería preventiva y las indicaciones del personal que realiza tareas de control, además de evitar que niñas, niños y mascotas accedan a la zona mientras persistan estas condiciones.

Defensa Civil continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución del deshielo y evaluará el estado de la laguna antes de habilitar nuevamente el espacio para actividades recreativas.

La reapertura será informada cuando el espejo de agua reúna las condiciones de seguridad necesarias para su utilización. Mientras tanto, se insiste en la importancia de respetar las recomendaciones para evitar accidentes.