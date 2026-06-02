Tolhuin fue escenario de la firma de acuerdos para impulsar proyectos acuícolas

En un acto realizado este viernes en Tolhuin, se concretó la firma de una serie de acuerdos orientados al desarrollo de proyectos acuícolas en la zona centro de Tierra del Fuego, con la participación de empresas privadas y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad productiva.

Durante la ceremonia se avanzó en la suscripción de un acuerdo de cooperación estratégica que busca fortalecer el crecimiento de la actividad acuícola y fomentar nuevas inversiones en la provincia. La iniciativa apunta a impulsar el desarrollo sostenible del sector, promover la generación de empleo y ampliar las oportunidades productivas en la región.

Uno de los convenios firmados contempla la puesta en marcha de una etapa experimental de mitilicultura en el paraje San Pablo. El proyecto será llevado adelante por la firma Eco Trade Fueguina S.A. y permitirá evaluar el potencial productivo de la zona para el cultivo de mejillones.

Además, se rubricó una carta de intención destinada al desarrollo, monitoreo y evaluación de iniciativas vinculadas al cultivo de macroalgas en las costas fueguinas. En este caso, participó la empresa Bentónicos de Argentina S.A., que trabajará en estudios preliminares para determinar la viabilidad de futuros emprendimientos.

La actividad contó con la presencia de autoridades, legisladores, concejales, representantes empresariales y vecinos interesados en conocer los alcances de estas iniciativas, consideradas un paso importante para la diversificación productiva y el desarrollo de nuevas oportunidades económicas en la provincia.