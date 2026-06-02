Terra Ignis y Velitec aclararon aspectos de la transición operativa en áreas hidrocarburíferas

Terra Ignis Energía S.A. y Velitec S.A. difundieron un comunicado en el que brindaron precisiones sobre la transición operativa de las áreas hidrocarburíferas transferidas por YPF y su impacto en el ámbito laboral.

Las empresas señalaron que Velitec no mantiene vínculo laboral con los trabajadores de las compañías contratistas que actualmente prestan servicios en los yacimientos, por lo que las decisiones relacionadas con contrataciones, desvinculaciones o condiciones laborales corresponden exclusivamente a cada empleador.

Asimismo, explicaron que la participación de Velitec en esta etapa está orientada a aportar capacidad técnica y operativa para garantizar la continuidad de las actividades productivas y la seguridad de las instalaciones.

En el documento también se indicó que la empresa se encuentra desarrollando un proceso de incorporación de personal para cubrir puestos técnicos en los yacimientos. Según informaron, una convocatoria abierta a principios de mes recibió alrededor de 17.000 postulaciones de distintos puntos del país, entre las cuales se está dando prioridad a las presentadas por residentes de Tierra del Fuego.

Por otra parte, las compañías destacaron que el objetivo de la nueva etapa es impulsar inversiones, recuperar niveles de producción y promover el desarrollo de la actividad energética en la provincia.

Finalmente, Terra Ignis y Velitec manifestaron su disposición a participar en instancias de diálogo con los distintos sectores vinculados a la actividad, con el propósito de brindar información sobre el proceso de transición y acompañar el desarrollo de las operaciones.