La Cooperativa Eléctrica advierte sobre nuevos intentos de estafa telefónica

La Cooperativa Eléctrica de Río Grande emitió una alerta dirigida a la comunidad y a los electricistas matriculados ante la detección de nuevos intentos de estafa telefónica. Según informaron, personas ajenas a la institución se comunican mediante llamadas y mensajes de WhatsApp haciéndose pasar por personal de la entidad.

Desde la cooperativa recordaron que en ningún caso solicitan claves personales, códigos de verificación ni datos bancarios a través de llamadas telefónicas, aplicaciones de mensajería o redes sociales.

Ante cualquier contacto sospechoso, recomiendan no proporcionar información personal, finalizar la comunicación de inmediato y corroborar la veracidad de los mensajes utilizando únicamente los canales oficiales.

Para consultas o denuncias relacionadas con estas situaciones, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 504800, interno 109 del Área de Inspecciones, o acercarse a las oficinas ubicadas en Islas Malvinas 1501