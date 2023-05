Se realizó la IV Sesión Ordinaria: Concejales sancionaron el boleto gratuito a bomberos voluntarios en el transporte público de pasajeros

El Concejo Deliberante llevó adelante este miércoles la IV sesión ordinaria en donde aprobaron el boleto gratuito a bomberos voluntarios en el transporte público de pasajeros. Asimismo, sancionaron ordenanza para la protección integral contra el acoso callejero. También aprobaron el mejoramiento de veredas y colocación de veredas podotàctiles en el cementerio municipal. Del mismo modo aprobaron la creación del observatorio municipal de los derechos de las personas con discapacidad.

Río Grande. – Este miércoles los concejales llevaron adelante la IV Sesión Ordinaria en la cual pusieron a consideración una variada cantidad de proyectos impulsados desde los distintos Bloques que integran el Cuerpo de Concejales.

La Sesión fue presidida por el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, participando también de la misma los concejales Javier Calisaya, Hugo Martínez, Miriam Mora, Cintia Susñar, Walter Campos, Walter Abregú, Pablo Llancapani, y Diego Lassalle.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional, que estuvo a cargo de los ediles Hugo Martínez y Miriam Mora, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, seguidamente ambos concejales recordaron que este jueves 1 de junio Tierra del Fuego paso de ser territorio a provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Posteriormente se dio inicio a la sesión.

Proyectos y Dictámenes aprobados

Los ediles aprobaron distintas iniciativas que se encontraban en comisión, como por ejemplo fue el dictamen N°08/2023, origen Partido Ciudadanos, presentado por la concejal Cintia Susñar por el cual se crea el programa de mejoramiento de veredas

y colocación de veredas podotáctiles en el Cementerio Municipal, estableciendo la obligatoriedad en el marco de la ley Nacional N° 26.378 la colocación de veredas podotáctiles dentro y fuera del Cementerio Municipal.

También fue aprobado el dictamen N.º 11/23, asunto N.º 159/23, origen Forja-Todos presentado por el concejal Diego Lassalle a través del cual se crea el “Programa de Vitalidad Estatal” en el marco del día del empleado Municipal que tendrá por objetivo poner al servicio de los trabajadores municipales activos y pasivos los siguientes espacios para realizar un examen integral de salud, y promover la recreación física como serán Centros de Salud Comunitario, Casa de Jóvenes, Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular, Centro de Especialidades Médicas, Dirección de Salud Mental y Adicciones, Centro Municipal de Campamento y Recreación, estableciéndose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Salud Municipal.

A propuesta del concejal Abregù, los ediles aprobaron el dictamen N.º 13/2023, asunto Nº 626/22, origen FT-PJ por el que se crea el observatorio municipal de los derechos de las personas con discapacidad que tendrá por finalidad actualizar, generar, difundir y sistematizar información en la materia y efectuar el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conocer, analizar y difundir información sobre la situación general de las Personas con Discapacidad y fomentar el conocimiento y el intercambio de información con otras instituciones locales, provinciales y nacionales.

También tiende a promover la generación de estadísticas inherentes que permitan la planificación y ejecución de políticas públicas en pro de mejorar la calidad de vida de las personas con Discapacidad y fomentar la igualdad de oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal, siendo la autoridad de aplicación del Observatorio la secretaría de Desarrollo Social.

A proposición del concejal Abregù, sancionaron el dictamen N.º 15/2023, asunto N.º 154/22, origen FT-PJ por el que se implementa el Boleto Gratuito en Transporte Público de Pasajeros a todo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Grande y el mismo será de aplicación al transporte de colectivo en su alcance actual y en aquellas líneas y/o soluciones especiales a crear y/o concesionar en el futuro para cualquier zona del ejido municipal.

Todos los bomberos voluntarios que se acojan a este beneficio deberán tramitar una credencial personal, única e intransferible, la cual deberá contener nombre y apellido, Documento Nacional de Identidad, foto tipo carnet, fecha de vencimiento y el Cuartel de Bomberos al que pertenece. Dicha credencial será renovada anualmente y no tendrá costo alguno. Deberá ser emitida por la Empresa transportista y certificada por el área que corresponda del Ejecutivo Municipal, siendo que el Boleto Gratuito a Bomberos Voluntarios tendrá vigencia exclusivamente de lunes a domingos sin restricción horaria.

Asimismo, fue aprobado a propuesta de la concejal Susñar el dictamen el N°17/2023, asunto N° 84/22, origen Partido Ciudadanos, a través del cual se dispone la colocación de señalética en avenidas principales, paradas de transporte público de pasajeros, oficinas públicas del Ejecutivo Municipal, Juzgado de Faltas, Tribunal de cuentas y Concejo Deliberante; número telefónico, dirección de la Defensoría Municipal, u otro organismo que se considere necesario, con el objetivo de facilitar información para la realización de denuncias en casos de violencia por razones de género.

Además, se establece que para la implementación deberán utilizarse etiquetas grandes, que resistan a la exposición a las distintas condiciones climáticas, confeccionadas con colores que resalten y que contengan imágenes y frases relacionadas con el acoso callejero.

También a solicitud de la concejal Susñar, los ediles aprobaron el dictamen Nº 19/2023 a través del cual se procede a la construcción y/o acondicionamiento de baños públicos gratuitos en lugares estratégicamente determinados en el ámbito de la ciudad, siendo que los mismos deberán cumplir con las exigencias de accesibilidad respectivas y el mantenimiento será responsabilidad del Ejecutivo Municipal. En este sentido se establece que para cumplir con lo ordenado se determinará la cantidad y ubicación de los referidos baños en base a un estudio de factibilidad, en el cual deberá tenerse en cuenta la cantidad e intensidad de tránsito de personas, espacios públicos municipales disponibles (Plazas, Espacios Verdes, Dependencias Municipales, Playones Deportivos, etc.) y distancia entre los baños.