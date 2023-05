Banca del Vecino: Organización civil expresó preocupación y formuló propuesta sobre la problemática de perros sueltos

La representante de la ONG en Red, Mia Finocchio, asistió al Concejo Deliberante para exponer en la Banca del Vecino sobre la problemática de los perros sueltos. Explicó la preocupación que existe sobre el tema que “afecta la Salud Pública”. Señaló que Río Grande cuenta con recursos para imitar modelos exitosos como el del Municipio de Almirante Brown.

RÍO GRANDE. – Mia Finocchio de la ONG en Red hizo uso, este miércoles, de la Banca del Vecino para exponer su inquietud sobre la problemática de los canes sueltos y a la vez efectuar propuestas para mitigar las consecuencias que esta situación tiene en “la salud pública” explicó.

Finocchio expresó satisfacción por “poder exponer en el Concejo Deliberante y que nos hayan dado este espacio para poder demostrar como se ha aplicado una Ordenanza en distintos puntos del país que han tenido resultados muy positivos”.

En tal sentido opinó que, en Río Grande, “tenemos una importante cantidad de recursos que no estamos utilizando de manera correcta” por lo tanto “presentamos un programa que tiene seis ejes centrales en la castración y los estuvimos explicando un poco”.

Opinó que es necesario que “el servicio de castración llegue a toda la comunidad, hoy es limitado y llega a un segmento de la sociedad. Los perros que no tienen un dueño responsable, son marginados y estamos negando una realidad que es el hecho de que no podemos caminar tranquilos por la calle, que tenemos un problema de salud pública y que hay que crear una Ordenanza que lo entienda como tal”.

Por lo tanto “la idea es brindarle una herramienta a la sociedad para que puedan castrar y que entiendan que un animal que está en la calle tiene que ser castrado y crear la Ordenanza necesaria para que los perros puedan ser castrados y poder darles a las protectoras la posibilidad de colaborar en eso y también a la sociedad”.

Por otra parte, estimó que en la actualidad “tenemos unos 40 mil perros en la ciudad y es necesario castrar un 20% anual” y aseguró que “tenemos los quirófanos y los profesionales para solucionar la problemática, pero el problema es a dónde está destinado, y estaría buenísimo que los quirófanos móviles realicen castraciones sin turno para que llegue rápido a toda la comunidad”.

Señaló que la propuesta que impulsa es “abarcativa y llega a toda la población canina y felina y hablamos también de la castración temprana para evitar el primer celo y con eso lograr cortar un poco los nacimientos”.

Además “hay que mejorar la educación para la comunidad” entendiendo que la solución “no es aumentar las multas porque solo se logra el efecto contrario y hay más abandono y menos castración”. Y remarcó que se trata de “un programa que se ha aplicado en otras ciudades con resultados extraordinarios y una solución rápida”.