PlayStation 5: Precio, fecha de salida y todos los detalles de la presentación

Finalmente se dio el anuncio oficial de la PlayStation 5: en Argentina costará $99.999 pesos la versión full, mientras que la versión digital, sin lectora de discos, estará $75.999. La fecha de lanzamiento será para diciembre y la preventa comenzará en breve. En Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur será el 12 de noviembre, mientras que el resto del mundo la recibirá una semana después, el 19 de noviembre. Así fue el esperado evento.

El esperado evento de PlayStation comenzó puntual a las 17 (hora de Argentina) dando un pantallazo a algunos de los títulos que dirán presente en la nueva consola, desde juegos indie a populares propiedades de la marca.

Lo curioso es que el primer videojuego mostrado estaba siendo emulado en una PC que mostraba cómo funcionaría en una Playstation 5. De todas maneras, ese pequeño disclaimer inicial quedó en el olvido muy rápidamente al ver elementos de la saga Final Fantasy y el logo del estudio Square Enix. Efectivamente, como anticipaban rumores hace algunos días, la franquicia dijo presente con el primer vistazo a su nueva entrega, que tendrá un ambientación medieval.

Por el momento, es muy temprano para hablar de la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI, pero el trailer ya anticipó una cuota suficiente de acción, aventura y épica para que los fanáticos estallen de alegría y expectativas en las redes. Luego del primer trailer oficial del juego, se confirmó que, al menos temporalmente, el juego será exclusivo de PlayStation 5 en terreno consolero.

El resto de los juegos mostrados en el evento sí son ejemplos del poder de la nueva consola de Sony. El primero de ellos fue Spider-Man: Miles Morales. Se tratará de una expansión del juego de Spider-Man de PlayStation 4 centrada en el personaje de Miles Morales, quien obtuvo sus poderes al final de la aventura de Peter Parker.

La acción llevará a los jugadores a Harlem, el nuevo hogar de Miles, donde su madre se postulará como gobernadora. El material presentado mezcla escenas cinematográficas con gameplay y anticipa personajes nuevos, facciones que habrá que mantener a raya en la ciudad y mucho más. A pesar de que los enemigos parecen contar con nuevas y poderosas habilidades, también se mostraron nuevos poderes del protagonista, como invisibilidad, que seguramente cambiarán el ritmo respecto del juego anterior.

Lo cierto es que el juego no parece aportar novedades significativas respecto de su predecesor, pero tampoco es necesario arreglar lo que no está roto. Spider-Man: Miles Morales anticipa una nueva aventura épica y, según el trailer presentado, llegará a fines de este año.

Para no aflojar el nivel, el evento continuó su curso con el primer vistazo a un nuevo videojuego de la saga Harry Potter. Hace algunos meses se rumoreaba el desarrollo de una historia situada varios años antes que los libros escritos por J.K. Rowling y finalmente se confirmó que su título será Hogwarts Legacy.

El trailer oficial anticipa locaciones conocidas por los fanáticos de la saga más allá del castillo de Hogwarts y criaturas mágicas para lo que parece ser una aventura épica que desembarcará en consolas en 2021.

La transmisión del día contó también con la participación de productores y desarrolladores de algunos de los juegos que se mostraron con el objetivo de asegurarle a los gamers que la PlayStation 5 es la consola que van a querer tener en la nueva generación. Para ejemplificarlo, se mostró más material de la jugabilidad del nuevo Call of Duty: Black Ops Cold War, que anticipa mucha acción y algunas nuevas mecánicas.

El anuncio exclusivo, sin embargo, llegó luego del trailer. Los usuarios de PlayStation ya pueden probar una versión preliminar del modo multijugador del título esta semana, para anticipar el lanzamiento oficial que llegará en algunos meses.

El nivel del evento continuó alto con novedades de Resident Evil: Village, la octava entrega de la saga principal. El nuevo vistazo al juego parece anticipar gameplay similar a la séptima parte e incluye una leyenda terrorífica y una locación llena de personajes perturbadores. El juego de Capcom llegará en algún momento de 2021 a consolas y PC.

Deathloop es una de las grandes promesas que PlayStation viene mostrando desde hace rato, desarrollado por Arkane Studios (Dishonored, Prey). Lo último que se supo del juego es que retraso su lanzamiento por la pandemia, pero hoy dijo presente para mostrar mucho material de su jugabilidad, sus personajes y su atractivo estilo artístico. Deathloop será exclusivo de PlayStation 5 en consolas.

Capcom volvió a decir presente en el evento, en esta ocasión para mostrar una nueva edición de Devil May Cry 5. Como sucedió con algunas de las entregas anteriores, el juego será relanzado en las consolas de la nueva generación con algunas novedades. Lo más destacable del anuncio es que la descarga digital del juego estará disponible desde el día de lanzamiento de la PlayStation 5.

Oddworld Soulstorm fue el siguiente juego en el evento y presentó un video compuesto por mucho material de la jugabilidad, así como también algunas de las escenas cinematográficas que acompañarán la historia de la nueva entrega de la saga.

Para abarcar todo tipo de público, Sony también mostró el primer adelanto oficial de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, un nuevo videojuego de la popular franquicia de terror.

Anunciada anteriormente, la remake de Demon’s Souls también mostró material de su jugabilidad para que los fanáticos sean testigos de la evolución de un título de Playstation 3 a la nueva generación de consolas.

Fortnite también estará disponible en PlayStation 5 desde el lanzamiento según se anunció con un pequeño clip del juego de Epic Games.

Luego de la presentación de Xbox Series X y S la semana pasada, PlayStation se vio obligada a incorporar novedades respecto de su servicio de suscripción Playstation Plus. Es por eso que los usuarios que compren una PlayStation 5 y cuenten con el servicio podrán disfrutar de la Playstation Plus Collection, una colección de grandes títulos que estará disponible de manera similar a Xbox Game Pass. Entre los juegos confirmados se encuentran varias de las exclusividades de Sony, como God of War y Uncharted 4, y otros importantes títulos, como Detroit: Become Human y Final Fantasy XV.

Por último, se confirmó lo más esperado de la tarde. La PlayStation 5 costará $499 dólares, mientras que la versión digital, sin lectora de discos, estará $399 dólares. La fecha de lanzamiento para Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur será el 12 de noviembre, mientras que el resto del mundo la recibirá una semana después, el 19 de noviembre. Para el mercado local, habrá que esperar un poco más.

Por último, y después de esta gran revelación, se mostró un pequeño adelanto de la nueva entrega de God of War, que seguramente llevará como subtítulo Ragnarok y llegará en 2021. De todas maneras, no se mostró material del juego en acción, por lo que habrá que esperar un poco más para volver a ver a Kratos.