Jornada de asesoramiento y servicios llegará a Río Grande

Este sábado 21 de marzo, de 15 a 19 horas, el Colegio Alicia Moreau de Justo de Río Grande será sede de una nueva jornada de atención comunitaria, donde vecinas y vecinos podrán acceder a múltiples servicios en un mismo espacio, de manera ágil y gratuita.
La propuesta forma parte de un dispositivo itinerante que recorre distintos sectores de la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y acercar distintas áreas de atención directamente a los barrios.
Durante la jornada, se podrán realizar gestiones del Registro Civil, como renovación y actualización de DNI, tramitación de pasaportes, cambios de domicilio y consultas generales.
Además, el área de Salud ofrecerá instancias de promoción y prevención, asesoramiento integral, vacunación y emisión de certificados bucodentales.
También estarán presentes equipos del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), junto a otras áreas que brindarán orientación sobre programas vigentes, asesoramiento social y asistencia para la inscripción a subsidios de servicios como luz y gas.
Por otro lado, se contará con espacios de acompañamiento destinados a personas mayores y sus familias, así como asesoramiento en temas de género y diversidad, incluyendo la entrega de material informativo sobre dispositivos de asistencia disponibles.
Como parte de las actividades, se mantendrá el servicio gratuito de corte de cabello para niñas y niños, sumando una propuesta pensada para toda la familia.
Este tipo de jornadas continúan consolidándose como una herramienta clave para acercar soluciones concretas a la comunidad, promoviendo el acceso equitativo a derechos y servicios esenciales en cada barrio.