Río Grande será sede del Torneo Nacional de Clubes C20 Sur de Fútbol de Salón

Con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Provincia, el pasado viernes se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Nacional de Clubes C20 Sur masculino en la sede del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentinas de Río Grande.

El acto fue encabezado por la Federación Fueguina de Fútbol de Salón y contó con la presencia del secretario de Deportes, Matías Runin, quien manifestó su satisfacción por respaldar un evento de tal magnitud para la ciudad y la provincia. “Es un orgullo acompañar este certamen y reconocer el esfuerzo de los organizadores para que un torneo nacional se lleve adelante en Río Grande”, expresó.

La competencia reunirá a 16 equipos provenientes de diferentes puntos del país y se desarrollará del 17 al 23 de agosto. El acto inaugural tendrá lugar el domingo 17, a las 19:00, en el gimnasio Polideportivo “Carlos Margalot”, mientras que la final se disputará en el Polideportivo “María Auxiliadora”.

Este evento promete no solo ofrecer un alto nivel deportivo, sino también consolidar a Río Grande como un importante escenario para el fútbol de salón a nivel nacional.