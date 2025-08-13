Se abren las inscripciones para “El Arte del Movimiento” 2025 en Río Grande

Comienza la convocatoria para participar de la edición 2025 de “El Arte del Movimiento”, propuesta organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo.

El tradicional evento, que combina danza y el trabajo de academias y estudios locales, se realizará del 2 al 5 de octubre. Durante esas jornadas, se presentará una amplia variedad de ritmos y estilos, con la participación de artistas de todas las edades y niveles, fortaleciendo el vínculo entre intérpretes, familias y comunidad.

“El Arte del Movimiento” se ha consolidado como un espacio de encuentro y expresión para cientos de bailarines riograndenses, que cada año comparten el resultado de su esfuerzo y dedicación sobre el escenario.

Las inscripciones estarán disponibles a través de la página oficial de Cultura: https://cultura.riogrande.gob.ar/. Desde el Municipio invitaron a sumarse a esta experiencia que fomenta la creatividad y reafirma el valor del arte como construcción colectiva.