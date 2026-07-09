La historia de Río Grande cobra vida en una exposición abierta al público

Durante todo el mes de julio, vecinos y visitantes podrán recorrer la muestra «Objetos de nuestra historia», una propuesta que reúne valiosos testimonios del pasado de Río Grande en un solo espacio.

La exposición ofrece un recorrido por diferentes momentos de la historia local mediante una selección de fotografías, documentos, publicaciones y objetos patrimoniales que permiten conocer cómo fue creciendo la ciudad a lo largo del tiempo.

Uno de los principales atractivos de la muestra es la incorporación de piezas que se exhiben por primera vez, brindando una oportunidad única para descubrir parte del patrimonio histórico de la comunidad.

El recorrido comienza con la historia del pueblo Selk’nam, primeros habitantes del territorio, y continúa con la evolución de Río Grande desde sus inicios hasta la actualidad, siguiendo un orden cronológico.

La propuesta busca acercar a grandes y chicos a la historia local, resaltando hechos, personajes y elementos que forman parte de la identidad de la ciudad.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, durante todo julio, en el Museo Municipal Virginia Choquintel, ubicado en Alberdi 555, en el horario de 15 a 18.

La invitación está abierta a toda la comunidad para conocer de cerca una colección que rescata y preserva la memoria histórica de Río Grande, a través de un recorrido pensado para todas las edades.