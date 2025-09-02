“Britney: exceso, colapso y gloria” llega a la Casa de la Cultura

La Casa de la Cultura de Río Grande se prepara para recibir una propuesta artística única: la obra de danza «Britney: exceso, colapso y gloria». El espectáculo se presentará el próximo 19 de septiembre a las 21 horas en Elcano 179, como una coproducción del Centro Coreográfico Fueguino junto a artistas locales.

Un viaje coreográfico por la vida pop

La obra se inspira en la música de Britney Spears para narrar la historia de un joven que atraviesa la ilusión de una vida perfecta, enfrenta la presión de las expectativas y cae en un ciclo de excesos, hasta llegar a la lucha por reencontrarse consigo mismo. El productor general, Gero Orellana, destaca que el espectáculo busca contar una historia que puede ser de Britney, mía, tuya o de cualquiera, enfocándose en temas de sueños, lucha y resiliencia.

Una producción local con gran despliegue

La dirección coreográfica está a cargo de Gianna Rosatelli, quien ha sido clave para dar vida a esta producción. El guion fue desarrollado por Orellana junto a Shishi González. La obra cuenta con la participación de más de 20 trabajadores del arte fueguino, incluyendo 16 bailarines en escena, vestuario, cambios de ropa y un diseño de sonido original a cargo de Denis Pérez, que transporta al público directamente al pop de los 2000.

Una invitación a disfrutar del arte local

Orellana enfatiza la importancia de que el público disfrute de un gran show local y se acostumbre a consumir arte de la provincia, ya que cada entrada significa apostar por el trabajo de los artistas.

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse a través del siguiente enlace: bit.ly/4p0VYXR. Para más información, se puede visitar el perfil de Instagram @centrocoreograficofueguino.