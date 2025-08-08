Unidad Libertaria: La Libertad Avanza selló un frente de unidad junto a Republicanos, el Partido Libertario y el PRO

En un acto político que marca el inicio de la campaña legislativa en la provincia, La Libertad Avanza selló un frente de unidad junto a Republicanos, el Partido Libertario y el PRO para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Los referentes del espacio afirmaron que el desafío electoral trasciende la disputa por cinco bancas y que la prioridad es “respaldar las reformas del presidente Javier Milei” en el Congreso. Entre los ejes planteados, destacaron la defensa de la Ley 19.640 para fortalecer la industria fueguina, la apertura a nuevos mercados, el equilibrio fiscal y la generación de empleo digno.

En un mensaje con fuerte tono crítico hacia la oposición, el frente acusó a “los mismos de siempre” de haber llevado al país a la crisis y de utilizar el Estado como “caja política”, sin resolver problemas estructurales como la educación, la salud y la vivienda.

“El 26 de octubre vamos a elegir entre la libertad o volver a quienes nos dejaron en la miseria”, remarcaron desde el espacio.