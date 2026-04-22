Preocupación creciente por la salud mental: Tierra del Fuego participó de un encuentro federal

Tierra del Fuego formó parte del 3° Encuentro Federal de Salud Mental, desarrollado en el marco del Congreso CoSaPro, un espacio que reunió a más de 15.000 participantes y a representantes sanitarios de 18 provincias, junto a organismos nacionales vinculados a la temática.

La provincia estuvo representada por el secretario de Salud Mental y Problemáticas de Consumo, David De Piero, quien detalló que durante la jornada se analizó el informe federal 2025. El documento reflejó un marcado incremento en la demanda de atención: las internaciones por motivos de salud mental crecieron un 77%, mientras que las consultas ambulatorias aumentaron un 134%.

Según coincidieron las jurisdicciones presentes, el escenario actual evidencia un agravamiento de la situación, con un sistema de salud pública cada vez más exigido frente a una demanda en constante crecimiento. En ese contexto, también se expresó preocupación por el aumento de casos vinculados al suicidio y la necesidad de abordar estas problemáticas considerando el entorno social.

Durante el encuentro, se respaldó el pedido de reactivación del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA), considerado un ámbito clave para la articulación de políticas públicas a nivel nacional, cuya convocatoria viene siendo solicitada por distintas provincias.

Asimismo, hubo cuestionamientos al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, al señalar que implicaría recortes en el financiamiento y mayores dificultades para el acceso a servicios, especialmente en situaciones de urgencia e internación. También se remarcó que las provincias no fueron consultadas en el proceso de elaboración.

Entre los principales acuerdos alcanzados, se destacó el compromiso de fortalecer los espacios federales de trabajo, impulsar estudios epidemiológicos conjuntos y desarrollar guías de buenas prácticas orientadas a la atención de infancias y juventudes, en articulación con universidades nacionales.

Las autoridades coincidieron en que los desafíos en salud mental requieren respuestas sostenidas en el tiempo, dado su impacto a mediano y largo plazo, y reafirmaron la necesidad de profundizar la coordinación entre jurisdicciones para hacer frente a la actual situación.