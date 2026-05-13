Parque de Deportes Urbanos: crece la bronca por una obra millonaria que sigue cerrada

La bronca de vecinos sigue creciendo por la situación del Parque de Deportes Urbanos de Río Grande, que permanece cerrado desde hace cinco meses mientras las obras continúan sin finalizar y las respuestas del Municipio no llegan.

El espacio, destinado a actividades como Skate, Roller, BMX, Palestra y Mountain Bike, hoy se encuentra paralizado pese a que se habrían destinado en este 2026 más de 70 millones de pesos para la compra de maderas, clavos y pintura. La situación generó fuertes críticas hacia la gestión del intendente Martín Perez y del área de Deportes municipal.

El malestar aumentó luego de que padres de la asociación que acompaña a niños, niñas y jóvenes que practican estas disciplinas publicaran en redes sociales pedidos de colaboración para conseguir materiales y poder terminar parte de las obras. Según denunciaron, desde el Municipio les habrían exigido eliminar esas publicaciones.

Días más tarde, la indignación fue todavía mayor cuando trascendió que incluso personal vinculado al lugar solicitaba ayuda para conseguir 500 tornillos, dejando al descubierto la falta de insumos básicos para continuar los trabajos.

“Juegan con la ilusión de los chicos”, expresaron padres molestos por la situación, remarcando que cientos de jóvenes llevan meses esperando volver a utilizar el predio. Trabajadores municipales de planta permanente también hicieron sentir su descontento, señalando que intentan avanzar con lo poco que tienen, ya que desde el galpón municipal no contarían con herramientas ni elementos mínimos para desarrollar las tareas.

Las críticas también apuntan al gerente de Deportes municipal, Sebastián Bendaña, mientras crecen los cuestionamientos por la demora de una obra que fue anunciada como un importante impulso para el deporte urbano de la ciudad y que hoy permanece cerrada y envuelta en reclamos.