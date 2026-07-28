Ya está disponible el compilado de investigaciones sobre Península Mitre

Ya se encuentra disponible el compilado que reúne los 28 trabajos de investigación presentados durante la Jornada de Conocimiento del Área Natural Protegida Península Mitre, un documento que concentra valiosa información científica sobre uno de los espacios naturales más importantes de Tierra del Fuego.

La publicación recopila los resúmenes de las exposiciones desarrolladas en el encuentro «Uniendo saberes para su conservación», realizado como parte del proceso de elaboración del Plan de Manejo del área protegida.

Los trabajos fueron elaborados por investigadores, especialistas, equipos técnicos e instituciones que desarrollan estudios en Península Mitre, aportando información actualizada sobre diferentes aspectos del territorio.

Entre las temáticas abordadas se destacan la biodiversidad, la geología, los ecosistemas, el patrimonio cultural y diversas estrategias vinculadas con la conservación de este ambiente natural.

El material busca convertirse en una herramienta de consulta para estudiantes, profesionales, organismos y toda persona interesada en conocer más sobre las características y el valor ambiental de Península Mitre.

Además de difundir el conocimiento generado en torno al área protegida, la iniciativa promueve el intercambio entre la comunidad científica y los distintos sectores comprometidos con la preservación del patrimonio natural fueguino.

La recopilación también refleja el trabajo interdisciplinario que se desarrolla en la región y pone en valor los aportes realizados para fortalecer futuras acciones de investigación, planificación y conservación.

El compilado puede descargarse de manera gratuita a través del siguiente enlace: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/jornada-de-conocimiento-anp-peninsula-mitre/⁠�