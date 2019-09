«Love Me Like There’s No Tomorrow», el homenaje a Freddie Mercury

Universal Music Group lanzó un video emotivo donde se puede escuchar el tema en honor al cumpleaños 73 del cantante.

Universal Music Group lanzó un emotivo nuevo videoclip que acompaña al tema de Freddie Mercury «Love Me Like There’s No Tomorrow» con motivo del 73 cumpleaños de la estrella de Queen y que pone un final feliz a su lucha contra el SIDA.

El videoclip fue dirigido por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, está realizado por medio de una animación donde, representan con dos glóbulos blancos, se cuenta una historia donde dos personas cuentan con una conexión y el poder indescriptible que tiene el amor para conquistar el miedo.

Coincidiendo con el 73 aniversario del nacimiento de Freddie Mercury, se estrenó el vídeo de “Love me like there’s no tomorrow”. El video sirve tanto para honrar la vida y legado de Freddie Mercury con un pequeño corto sobre el poder del amor, como para continuar dando a conocer la lucha mundial contra el sida.

