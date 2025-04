Los Caballeros de la Quema presentan «No empujen el rio»

Se trata de la canción y videoclip «No empujen el río», compuesta por Iván Noble y Pablo Guerra, un tema con pulso rockero y con su sello musical que caracterizó siempre a la banda.

Hace cuatro meses Los Caballeros de la Quema anunciaban el estreno de “Y acá me ves”, y ahora vuelven a entregarnos un nuevo tema de estudio: «No empujen el rio».

“Hace un tiempo tuve el honor de que Javier Martínez me invitara a cantar dos temas de Manal. Tuvimos un par de charlas muy lindas y en una de ellas soltó una frase que supe que iba a servirme para una canción: “Iván, no hay que empujar el río…”. Ahí estaba el título. Lo que sigue es una reflexión sobre el paso del tiempo y no tomarse en serio a uno mismo. Al fin y al cabo, todos somos (o seremos) ex Kamikazes con bandera blanca y manos en la cabeza.” Iván Noble