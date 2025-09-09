Tolhuin: choque con un vacuno en la Ruta 3 dejó una mujer hospitalizada

Anoche, pasadas las 20 horas del lunes, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2982, en cercanías del río Milna, en Tolhuin.

El hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux, color rojo, que circulaba en sentido norte-sur, impactó contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada. El vehículo era conducido por Gabriel Abascal (56), quien viajaba acompañado por Josefina Martinelli (48).

Tras la colisión, Martinelli manifestó dolencias y fue trasladada por personal de salud al Hospital Modular para recibir atención médica.

El animal, en tanto, quedó sin vida sobre la banquina.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Policía Científica, Protección Civil y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas correspondientes.