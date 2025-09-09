Río Grande y Ushuaia serán sedes del III Congreso Internacional de Prevención del Suicidio

La salud mental vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de Tierra del Fuego con la realización del III Congreso Internacional de Prevención del Suicidio, que reunirá a reconocidos especialistas de Argentina y América Latina.

El evento se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre en Río Grande, en el gimnasio del Colegio Don Bosco “Padre Miguel Bonuccelli”, y el 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Además, el 18 de septiembre, en la Casa de la Cultura de Río Grande, se desarrollará una jornada especial dirigida a fuerzas de seguridad y profesionales de la salud.

La propuesta está destinada a trabajadores de la salud, comunidad educativa, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles, medios de comunicación, clubes deportivos y vecinos en general. El objetivo es promover el trabajo en red y fortalecer la prevención desde un enfoque comunitario. Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace: https://bit.ly/47iEtMn.

Entre los disertantes estarán el Dr. Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL); el Dr. Esteban Toro Martínez, presidente de la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA); el Dr. Paulo Amarante, referente de la Universidad Federal de Río de Janeiro; y especialistas de Uruguay, además de destacados profesionales nacionales.

Por parte del Municipio de Río Grande participarán el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y la directora de Abordaje Integral en Consumo Problemático, Lic. Marcela Surano.

La organización cuenta con el respaldo de APAL, APSA, la CAF, la Defensoría de la Nación y el acompañamiento de empresas y centros de salud como BGH, TotalEnergies, CEMEP, Diagnóstico Di Rienzo y Clínica San Jorge.

La continuidad de este Congreso, por tercer año consecutivo, refleja el compromiso de la gestión del intendente Martín Perez en la construcción de espacios de formación y reflexión sobre la salud mental, con el propósito de fortalecer un abordaje integral de las problemáticas psicosociales en toda la provincia.

