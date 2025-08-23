Tini presenta «De papel»

Combinando letras crudas con una profunda base electrónica, Tini explora los matices de las relaciones marcadas por el afecto y el conflicto: «De papel» ya está disponible en todas las plataformas digitales

Tras mucha especulación y anticipación por parte de sus fans, la cantante, compositora e intérprete multiplatino TINI regresa con su nuevo proyecto musical, “De papel”, una canción soñadora que refleja las complejidades del amor y el dolor no intencional. Adelantado en sus redes sociales a principios de esta semana, el tema despertó gran emoción entre sus seguidores y aumentó la expectativa por su lanzamiento.