“No es seguro sesionar en el recinto, por eso pedimos hacerlo en forma virtual” dijo Laly Mora

La concejal del Bloque Forja Todos, Miriam “Laly” Mora, se refirió en la mañana de este jueves a la negativa del presidente del Concejo Deliberante de Río Grade, Raúl Von Der Thusen, a sesionar en forma virtual, porque “no hay buena conectividad”, o porque “no hay temas importantes para tratar”, según subrayó la edil.

“No coincido para nada con el Presidente del Concejo Deliberante”, afirmó Mora y agregó que “nosotros tenemos temas importantes para tratar, con algunos de los cuales hasta el intendente Martín Pérez está de acuerdo, y que tienen que ver con este momento que estamos viviendo”.

“Se trata de los subsidios al Moto Club y al Automóvil Club de Río Grande que el Ejecutivo debe otorgarles para la realización de la ‘Vuelta a la Tierra del Fuego’ y a la ‘Carrera de la Hermandad’, que este año no se harán. Ambos aportes están fijados por ordenanza y es por otra ordenanza que tenemos que fijar que de manera excepcional esos fondos se destinen a las áreas de Salud y Desarrollo Social”, explicó, y agregó: “las dos instituciones quieren colaborar con esos aportes en esta emergencia”.

En cuanto al pedido de hacer sesiones o reuniones de comisión en forma virtual, Mora indicó que “no vamos a tratar otro tipo de temas que no tengan que ver con la emergencia” y que “lo que le hemos pedido al Presidente del Cuerpo, es que busque los medios legales para llevar a cabo una sesión virtual porque la verdad es que con esto de la pandemia todos estamos innovando”.

No es suficiente sólo con decir que no se puede

“Estamos pidiendo esto porque sesionar en el recinto no es seguro, es muy chico y somos varios”, afirmó la edil tras lo cual sostuvo que “si la razón es un tema legal, lo que se debería hacer es buscar una respuesta legal en la Justicia, una certificación de certeza, para ver si no se puede llevar adelante una sesión virtual. No es suficiente sólo con decir que no se puede”.

En declaraciones a FM Fuego, Miriam Mora, reiteró que “estos dos temas fueron consensuados en una reunión del Intendente con todos los concejales. En ese momento a todos les pareció bien la propuesta que hicimos por pedido de las dos instituciones, pero bastó que se presentaran los dos proyectos para que se diga que no”.

Finalmente, la legisladora comunal subrayó que “no es momento de buscar protagonismo político, sino de trabajar entre todos para ir solucionando los problemas que van surgiendo”.