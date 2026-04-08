Francisco Álvarez asumió oficialmente el decanato de la Facultad Regional Tierra del Fuego

En un acto cargado de emotividad, la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN oficializó la nueva estructura de mando que encabezará la gestión universitaria. Francisco Alvarez, el nuevo decano asumió el desafío en un contexto complejo para el sistema educativo superior.

RIO GRANDE.- La Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTDF-UTN) dio inicio este lunes a un nuevo ciclo administrativo. Durante la reunión del Consejo Directivo, se formalizó el traspaso de mando que pone fin a la gestión histórica del ingeniero Mario Ferreyra y consagra al ingeniero Francisco “Javier” Álvarez como la máxima autoridad ejecutiva de la sede local. En esta nueva etapa, el vicedecanato quedó bajo la responsabilidad del ingeniero Demian Ferreyra.

El recambio se produce tras la jubilación de Mario Ferreyra, quien se mantuvo al frente de la institución por más de dos décadas. Si bien el proceso electoral se había resuelto en septiembre de 2025, la asunción efectiva se concretó el primero de abril mediante la resolución correspondiente.

Álvarez reconoció que la transición genera un fuerte impacto interno debido a la trayectoria de su antecesor, aunque remarcó que el equipo de trabajo se mantiene prácticamente sin cambios, apostando a la continuidad del proyecto institucional.

El flamante decano señaló que la gestión enfrenta un panorama difícil, marcado por la realidad salarial que atraviesa el personal universitario y las problemáticas propias del nivel escolar inicial y medio que dependen de la estructura. “Lo que vamos a intentar es sostener la institución tal cual hasta ahora y, bueno, y seguir creciendo”, expresó Álvarez, subrayando que la conducción se apoya en el Consejo Directivo como el órgano soberano de decisiones.

En cuanto al gabinete que acompañará la gestión, se confirmó la permanencia de Fabio Seleme en la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria, Gustavo Tielens en Ciencia y Tecnología y Iara Gailichini en Asuntos Estudiantiles. Asimismo, se anunció la incorporación de Martín Seveca, graduado de la casa, quien ocupará la Secretaría Académica en reemplazo del propio Álvarez. Por su parte, Marcela Palacio estará a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento Académico.

Finalmente, el ingeniero Álvarez destacó que, pese a los problemas presupuestarios y las dificultades que atraviesa el sector docente en todo el país, el compromiso de la comunidad educativa local se mantiene firme. El nuevo conductor aseguró que su prioridad será proteger el proyecto compartido entre la Facultad Regional y la Fundatec, garantizando el crecimiento de una institución que hoy es referencia en toda la provincia.

El legado de la gestión saliente

En un discurso íntimo con tono reflexivo, el ingeniero Mario Ferreyra se despidió de la conducción haciendo hincapié en la «unidad» como el motor que permitió el crecimiento de la UTN en la provincia. El Decano saliente subrayó que, más allá de los edificios y la estructura, el valor real de la institución reside en su capital humano. “De todo lo que vemos, lo más importante parece que son las personas”, señaló.

Ferreyra remarcó que la facultad funciona como un “pequeño estado” donde el respeto mutuo y la calidad institucional son las claves para sostener el reconocimiento social. En su mensaje final, instó a la nueva gestión a continuar con el compromiso pedagógico, recordando que “la educación es una larga obra de amor hacia el que aprende” y que el éxito del proyecto depende de la reciprocidad y el trabajo conjunto entre los pares.