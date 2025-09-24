Detienen a un hombre por robo de aberturas en Río Grande

La Policía Provincial, a través de personal de la Comisaría Tercera, intervino en un hecho de robo de aberturas ocurrido en la jornada del martes 23 de septiembre en la ciudad.

La investigación se inició tras una denuncia por la sustracción de puertas y ventanas de PVC. Durante una recorrida de prevención, efectivos de servicio externo observaron a un hombre en calle Karakachof que merodeaba viviendas y luego cargaba aberturas en un vehículo de transporte con características similares a las denunciadas.

Al intentar identificarlo, el sospechoso —identificado como Martín Ezequiel Zapico— se dio a la fuga ingresando a un supermercado ubicado en la intersección de Perú y San Martín. Sin embargo, fue interceptado en el playón de estacionamiento, donde finalmente se procedió a su aprehensión y al secuestro de los elementos robados.

En paralelo, una vecina de calle Karakachof al 100 entregó de forma voluntaria a la Policía dos ventanas de PVC que habían quedado en su predio y no le pertenecían.

Por disposición del Juzgado de turno, Zapico quedó detenido y a disposición de la Justicia.