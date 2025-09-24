Ushuaia recibió al primer crucero antártico de la temporada 2025-2026

Con la llegada del Magellan Explorer, Ushuaia inauguró oficialmente la temporada de cruceros antárticos 2025-2026, reafirmando una vez más el rol estratégico de Tierra del Fuego como puerta de entrada a la Antártida y centro logístico de referencia a nivel internacional.

El buque, diseñado especialmente para expediciones en aguas australes, cuenta con capacidad para 100 pasajeros y 60 tripulantes. Entre sus comodidades se destacan un salón panorámico, comedor, gimnasio, clínica médica y 10 botes Zodiac que facilitan los desembarcos en distintos puntos del continente blanco.

Además de su infraestructura moderna, el Magellan Explorer sobresale por su compromiso ambiental, ya que incorpora motores de alta eficiencia, un sistema de recuperación de calor y protocolos estrictos de gestión de emisiones y residuos, medidas que buscan minimizar el impacto en los ecosistemas polares.

El inicio de la temporada anticipa un importante movimiento turístico y logístico que beneficiará a la economía local y al sector turístico en particular, al tiempo que consolida a la provincia en el escenario internacional como punto neurálgico en la conexión con la Antártida.