La montaña fueguina incorpora una moderna aerosilla para ampliar su oferta recreativa

El Cerro Martial se prepara para vivir un momento histórico con la puesta en funcionamiento de su nueva aerosilla, cuya inauguración está prevista para el próximo 19 de junio, coincidiendo con el inicio oficial de la temporada invernal 2026. Tras más de una década sin este servicio, el renovado medio de elevación marcará una nueva etapa para uno de los centros de montaña más emblemáticos de Ushuaia.

La moderna aerosilla cuádruple cuenta con más de 1.400 metros de recorrido y fue diseñada para operar durante todo el año, permitiendo a residentes y turistas acceder a distintos sectores de la montaña de manera cómoda y segura.

De cara a la temporada de invierno, el complejo ofrecerá diversas actividades, entre ellas esquí, snowboard, pistas para culipatín, circuitos con raquetas de nieve y escuela de deportes invernales. Además, se ampliará significativamente la superficie destinada al esquí, incorporando nuevas variantes de pistas para distintos niveles de experiencia.

Durante el resto del año, el Cerro Martial también contará con propuestas recreativas como senderismo, recorridos panorámicos, acceso a miradores naturales y servicios gastronómicos, consolidándose como un atractivo turístico de funcionamiento permanente.

La incorporación de esta nueva infraestructura representa una de las inversiones turísticas más importantes de los últimos años en Tierra del Fuego y busca fortalecer la oferta de actividades de montaña en la capital fueguina.